Главная Футбол Новости

«Он уже вконец оборзел». Бубнов раскритиковал Талалаева и дал совет руководству «Балтики»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и дал совет руководству клуба относительно дальнейшего будущего специалиста в команде.

«Руководство могло ему мозги промыть, а они этого не делают, они его защищают. Он уже вконец оборзел. У меня такие как Талалаевы… потому что Талалаев — рецидивист. Он такой давно уже был. Он был в Первой лиге, его там постоянно дисквалифицировали, он там такие вещи вытворял. Просто мы не видим. Я бы его никогда в жизни не взял! Прежде чем тренера брать, надо смотреть, как он работает. А видно, что там постоянные дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Здесь и думать не надо! Не надо брать! Его давно надо дисквалифицировать. Убрать его, и всё! А чем они [«Балтика»] рискуют? Чемпионами не станут, кубок они не выиграют. Чем они рискуют?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Талалаев отбыл четырёхматчевую дисквалификацию на игры внутреннего первенства. Специалист был удалён после массовой потасовки по ходу встречи 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, которая завершилась победой калининградцев со счётом 1:0. Ранее специалист пропускал три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0).

Материалы по теме
«Если бы в студии оказались, он бы точно вломил». Бубнов — о ссоре Талалаева с Радимовым
Материалы по теме
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
