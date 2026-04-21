Арсен Захарян стал четвёртым россиянином, который выиграл Кубок Испании

Полузащитник Арсен Захарян в составе «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. Его команда в финале турнира победила «Атлетико» Мадрид (2:2, 4:3 пен.), сам футболист в заявку на игру не попал. Захарян стал четвёртым россиянином, который завоевал данный трофей.

Ранее этот титул брали Владислав Радимов («Сарагоса», 2001), Александр Кержаков («Севилья», 2007) и Денис Черышев («Валенсия», 2019).

В прошедшем сезоне Кубка Испании Захарян принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол. Всего в текущем сезоне на его счету 20 встреч во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.