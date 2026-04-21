Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Арсен Захарян стал четвёртым россиянином, который выиграл Кубок Испании

Полузащитник Арсен Захарян в составе «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. Его команда в финале турнира победила «Атлетико» Мадрид (2:2, 4:3 пен.), сам футболист в заявку на игру не попал. Захарян стал четвёртым россиянином, который завоевал данный трофей.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 18'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

Ранее этот титул брали Владислав Радимов («Сарагоса», 2001), Александр Кержаков («Севилья», 2007) и Денис Черышев («Валенсия», 2019).

В прошедшем сезоне Кубка Испании Захарян принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол. Всего в текущем сезоне на его счету 20 встреч во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
