Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хуже не будет». Бубнов — о будущем Челестини в ЦСКА

«Хуже не будет». Бубнов — о будущем Челестини в ЦСКА
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о дальнейших перспективах главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в клубе.

«Челестини практически спровоцировал скандал в ЦСКА, где у них произошёл раскол. Пошли разборки, и они столько очков потеряли. Чемпионами они не станут, хотя были близко. Я думал, что они за второе место будут бороться. В этом виноват однозначно Челестини. Поэтому здесь, как говорится, и «Ростова» можно не ждать, его убирать. Особенно после последних матчей и, самое главное, после проигрыша у себя дома «Сочи». Хуже не будет. Если так будет продолжаться, то они и до финала кубка не дойдут, потому что сейчас лучше всех выглядит «Спартак», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 25 туров чемпионата России ЦСКА набрал 43 очка и занимает шестое место. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит» с 55 очками.

