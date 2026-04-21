Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Экс-вратарь сборной Франции призвал дать шанс Шевалье в конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»

Комментарии

Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль высказался о возможном возвращении в стартовый состав «ПСЖ» голкипера Люка Шевалье, который проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.

«Это может быть подходящий момент, чтобы снова дать ему шанс, ведь нельзя исключать, что с Сафоновым тоже может что-то случиться. Наличие голкипера с хотя бы минимальной игровой практикой было бы полезным. Он не потерял свой талант — всё дело в голове. Нужно, чтобы тренеры вратарей держали его в тонусе, плюс важна и индивидуальная работа вместе с близкими. Но у него хорошее окружение, поэтому я не сомневаюсь в этом. Нельзя опускать руки, и я знаю, что он этого не сделает. Этот сезон нельзя назвать пустым, он всё-таки провёл 26 матчей», — приводит слова Костиля L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и девять раз отыграл «на ноль».

