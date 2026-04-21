Родригу Эшковал — о словах Дзюбы: иногда мне тоже кажется, что «Акрон» проклят

Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказался об игре клуба в нынешнем сезоне.

— После матча с «Динамо» нападающий Артём Дзюба в сердцах бросил уже ставшую знаменитой фразу про то, что «Акрон» проклят. А как иначе объяснить то, что команда регулярно пропускает в концовках?

— Да, иногда мне тоже так кажется. Потому что в некоторых матчах мы действительно были близки к положительному результату. Но где‑то не реализовывали 100-процентные моменты, а потом забивали уже нам. Как это было, например, в игре с ЦСКА, когда невероятный удар исполнил Круговой. То же самое в игре с «Динамо». И в такие моменты действительно начинаешь думать, что ты какой‑то проклятый. Но только мы сами способны исправить эту ситуацию, — сказал Эшковал в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка. В следующем туре команда встретится с махачкалинским «Динамо».