Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родригу Эшковал — о словах Дзюбы: иногда мне тоже кажется, что «Акрон» проклят

Комментарии

Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказался об игре клуба в нынешнем сезоне.

— После матча с «Динамо» нападающий Артём Дзюба в сердцах бросил уже ставшую знаменитой фразу про то, что «Акрон» проклят. А как иначе объяснить то, что команда регулярно пропускает в концовках?
— Да, иногда мне тоже так кажется. Потому что в некоторых матчах мы действительно были близки к положительному результату. Но где‑то не реализовывали 100-процентные моменты, а потом забивали уже нам. Как это было, например, в игре с ЦСКА, когда невероятный удар исполнил Круговой. То же самое в игре с «Динамо». И в такие моменты действительно начинаешь думать, что ты какой‑то проклятый. Но только мы сами способны исправить эту ситуацию, — сказал Эшковал в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка. В следующем туре команда встретится с махачкалинским «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android