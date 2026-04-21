Лука Модрич в 14-й раз стал футболистом года в Хорватии

Полузащитник «Милана» Лука Модрич назван футболистом года в Хорватии. Он в 14-й раз завоевал этот трофей. Примечательно, что Модрич в 10-й раз подряд становится лучшим футболистом года в Хорватии.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. В текущем сезоне в составе «Милана» в активе Луки Модрича два гола и три результативные передачи в 35 матчах.

Ранее футболист выступал за «Реал». За 13 лет в «Королевском клубе» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании. Также 39-летний полузащитник по пять раз взял Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 2024 году Модрич с «Реалом» стал обладателем Межконтинентального кубка.