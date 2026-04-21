Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич в 14-й раз стал футболистом года в Хорватии

Комментарии

Полузащитник «Милана» Лука Модрич назван футболистом года в Хорватии. Он в 14-й раз завоевал этот трофей. Примечательно, что Модрич в 10-й раз подряд становится лучшим футболистом года в Хорватии.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. В текущем сезоне в составе «Милана» в активе Луки Модрича два гола и три результативные передачи в 35 матчах.

Ранее футболист выступал за «Реал». За 13 лет в «Королевском клубе» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании. Также 39-летний полузащитник по пять раз взял Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 2024 году Модрич с «Реалом» стал обладателем Межконтинентального кубка.

Материалы по теме
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android