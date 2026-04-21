Экс-тренер Шевалье: сейчас хороший шанс вернуть Люка, даже для Сафонова это имело бы смысл

Тренер вратарей «Тулузы» Эрик Аллибер, который ранее работал с голкипером «ПСЖ» Люка Шевалье в «Лилле», считает, что Луис Энрике может дать шанс французу выйти в стартовом составе матча с «Нантом» в 31-м туре чемпионата Франции. Отметим, что сейчас Шевалье проигрывает конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.

«Это был бы сильный сигнал со стороны Луиса Энрике и способ показать ему: «Мы тебе доверяем». Я правда считаю, что это логично. Лукас не утратил своих качеств. Всегда требуется время на адаптацию, а сейчас это хороший шанс вернуть его в игру. И даже для Матвея Сафонова это имело бы смысл после периода, когда он много играл. Если Лукас снова выйдет на поле, он не подведёт тренера. У него есть ментальная сила, чтобы справиться с таким вызовом. Он захочет доказать, что не собирается сдаваться», — приводит слова Аллибера L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и девять раз отыграл «на ноль».

