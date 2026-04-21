Ямаль: стараюсь всегда говорить осмысленно, хотя иногда, конечно, буду ошибаться

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль выступил с речью после того, как стал лучшим молодым спортсменом мира по версии премии Laureus World Sports Awards.

«Сначала сложно осознать, что на тебе лежит ответственность и что нельзя ошибаться, потому что ты являешься примером для многих детей. Я воспринимаю это как нечто позитивное, стараюсь всегда говорить осмысленно, хотя иногда, конечно, буду ошибаться — мне всего 18 лет, и это нормально», — приводит слова Ямаля ESPN Deportes.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 44 матча за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.