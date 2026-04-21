Семшов оценил шансы «Спартака» взять бронзу по итогам сезона РПЛ

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов оценил шансы «Спартака» занять третье место по итогам чемпионата России сезона-2025/2026.

«До начала весенней части чемпионата мы говорили, что «Спартак» не поднимется, но конкуренты начали терять очки. У красно‑белых хорошие шансы на бронзу. У всех впереди сложные игры. У «Локомотива», например, очень сложный календарь», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. Столько же очков и у «Балтики», которая находится на четвёртом месте. В топ-3 входят «Зенит» (55), «Краснодар» (54) и «Локомотив» (48).