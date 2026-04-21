Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
100 тысяч человек собрало празднование победы «Реала Сосьедад» в Кубке Испании

100 тысяч человек собрало празднование победы «Реала Сосьедад» в Кубке Испании
Около 100 тысяч человек вышли на улицы Сан-Себастьяна в понедельник, 20 апреля, чтобы приветствовать «Реал Сосьедад» после победы команды в Кубке Испании, сообщает El Mundo. В финале Кубка Испании «Реал Сосьедад» победил «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.).

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 18'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

Праздник начался в центре города у здания ратуши, затем открытый автобус доставил трофей к стадиону «Аноэта».

Празднованием руководили защитник Ариц Элустондо и Микель Оярсабаль — ветераны клуба, выигравшие Кубок в 2021 году, но не имевшие возможности отпраздновать с болельщиками. Элустондо сказал фанатам, что Оярсабаль — человек, который больше всего ответственен за хорошие события, происходящие в «Реале Сосьедад». Его капитан ответил взаимностью. «Он человек, который, когда приходит не его очередь, приходит с той же улыбкой, что и когда его, а это в раздевалке очень важно», — сказал он толпе, вызвав у Элустондо слёзы.

60 тысяч выстроились вдоль маршрута, по которому следовал автобус. Перед ратушей собрались 40 тысяч человек.

