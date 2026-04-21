Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Джейкобс сообщил результаты встречи Лукаку с руководством «Наполи» на фоне слухов об уходе
Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку провёл откровенный разговор с руководством клуба по поводу процесса восстановления после травмы, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению: нападающий отправится в Бельгию, где в течение ближайших недель завершит заключительный этап реабилитации под контролем медицинского штаба неаполитанцев.
В обсуждении приняли участие сам Лукаку, его агент Федерико Пасторелло, а также спортивный директор «Наполи» Джованни Манна. Диалог прошёл в конструктивной атмосфере, и игрок рассчитывает вернуться на поле примерно через две недели.

Ранее нападающий занимался восстановлением в Бельгии с личным тренером без согласования с клубом. В «Наполи» требовали, чтобы он вернулся в расположение команды до 31 марта, предупреждая о возможном отстранении. После того как это условие выполнено не было, к футболисту применили дисциплинарные меры.

В текущем сезоне Лукаку провёл за «Наполи» семь матчей и отметился одним забитым мячом.

