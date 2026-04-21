Тренер «Реала Сосьедад» Матараццо после победы в Кубке обратился к фанатам на языке басков

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо в ходе празднования победы клуба в розыгрыше Кубка Испании над «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.) обратился к болельщикам на баскском языке.

«Добрый день! Мы чемпионы! Я попробую сделать это на баскском, поэтому прошу прощения за возможные ошибки. Какое прекрасное начало этого пути, который мы проходим вместе! И я чувствую, что это только начало! С вашей помощью игроки смогут добиться многих великих дел! Мы чувствуем вашу благодарность, но сегодня мы здесь, чтобы поблагодарить вас за вашу невероятную поддержку, вашу страсть и глубокую любовь, которую вы испытываете к этому клубу. Вы показали мне, что такое «Реал», с первого же дня. Большое спасибо! Давай, «Реал»!» — приводит слова Матараццо NdG.

Для «Реала Сосьедад» эта победа стала четвёртой в истории. В прошлом году победителем турнира стала «Барселона».