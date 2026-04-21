Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала Сосьедад» Матараццо после победы в Кубке обратился к фанатам на языке басков

Тренер «Реала Сосьедад» Матараццо после победы в Кубке обратился к фанатам на языке басков
Комментарии

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо в ходе празднования победы клуба в розыгрыше Кубка Испании над «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.) обратился к болельщикам на баскском языке.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 18'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

«Добрый день! Мы чемпионы! Я попробую сделать это на баскском, поэтому прошу прощения за возможные ошибки. Какое прекрасное начало этого пути, который мы проходим вместе! И я чувствую, что это только начало! С вашей помощью игроки смогут добиться многих великих дел! Мы чувствуем вашу благодарность, но сегодня мы здесь, чтобы поблагодарить вас за вашу невероятную поддержку, вашу страсть и глубокую любовь, которую вы испытываете к этому клубу. Вы показали мне, что такое «Реал», с первого же дня. Большое спасибо! Давай, «Реал»!» — приводит слова Матараццо NdG.

Для «Реала Сосьедад» эта победа стала четвёртой в истории. В прошлом году победителем турнира стала «Барселона».

