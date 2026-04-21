«Я совершал ошибки». Тренер «Челси» Росеньор сообщил об отношении к нему руководства клуба

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поддержке со стороны руководства лондонского клуба.

«На 100%. Мы постоянно общаемся, и спортивные директора оказывают серьёзную поддержку как мне, так и всей команде. Здесь дело не в каких-то гарантиях, а в открытости. Важно понимать, где я ошибся, где команда допустила промахи и что нужно улучшить.

Честные, иногда непростые разговоры только помогают процессу. Если не признавать ошибки, прогресса не будет. Я, конечно, тоже допускал ошибки. Руководство поддерживает меня в разных аспектах, и я вижу, что игроки чувствуют наше единство и понимают, к какой цели мы идём», — приводит слова Росеньора The Athletic.

«Челси» идёт на шестом месте в АПЛ после 33 туров, отставая от пятого лигочемпионского места на семь очков.

