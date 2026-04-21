Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике резко ответил на вопрос журналиста после поражения от «Лиона»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ротацию состава в матче 30-го тура Лиги 1 с «Лионом» (1:2).

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
0:1 Эндрик – 6'     0:2 Морейра – 18'     1:2 Кварацхелия – 90+4'    

«Если вы этого не понимаете — значит, вы ничего не понимаете. Нам предстоит провести девять матчей, имея в распоряжении 27 игроков. Как, по-вашему, мы должны действовать?

После поражения всегда легко говорить, что всё пошло не так. В каком-то смысле это правда, ведь мы нацелены на победу в турнирах. Посмотрим, как всё сложится дальше. Наш приоритет — это два соревнования, в которых у нас есть реальные шансы на трофеи», — заявил Энрике в интервью, слова которого приводит RMC Sport.

На данный момент «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, а уже 28 апреля парижский клуб проведёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией».

