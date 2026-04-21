Арбелоа заявил, что из-за судей «Реалу» проще победить в Лиге чемпионов, чем в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом» заявил, что решения судей в национальном первенстве сводят шансы его команды на победу в турнире к минимуму.

«На то есть причина, и её легко увидеть многим. Безусловно, у нас есть возможности для улучшения в Ла Лиге в последние годы, и в последние несколько месяцев, думаю, мы играли лучше в больших, сложных матчах, чем против более скромных соперников. Но мы также пережили ситуации, подобные эпизоду с пенальти в игре с «Жироной», которые делают победу в Лиге чемпионов для «Реала» более лёгкой задачей, чем победа в Ла Лиге», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

«Реал» на прошлой неделе вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» — клуб столкнулся с возможностью остаться без крупного трофея второй сезон подряд.

Матч с «Алавесом» состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу».