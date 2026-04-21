Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Арбелоа заявил, что из-за судей «Реалу» проще победить в Лиге чемпионов, чем в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом» заявил, что решения судей в национальном первенстве сводят шансы его команды на победу в турнире к минимуму.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

«На то есть причина, и её легко увидеть многим. Безусловно, у нас есть возможности для улучшения в Ла Лиге в последние годы, и в последние несколько месяцев, думаю, мы играли лучше в больших, сложных матчах, чем против более скромных соперников. Но мы также пережили ситуации, подобные эпизоду с пенальти в игре с «Жироной», которые делают победу в Лиге чемпионов для «Реала» более лёгкой задачей, чем победа в Ла Лиге», — сказал Арбелоа на пресс-конференции.

«Реал» на прошлой неделе вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» — клуб столкнулся с возможностью остаться без крупного трофея второй сезон подряд.

Матч с «Алавесом» состоится сегодня на «Сантьяго Бернабеу».

