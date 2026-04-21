Mundo Deportivo раскрыло ситуацию на фоне слухов о назначении Жозе Моуринью в «Реал»

Испанское издание Mundo Deportivo сообщило о возможном интересе «Реала» к главному тренеру «Бенфики» Жозе Моуринью.

По информации источника, мадридский клуб действительно изучал вариант с возвращением специалиста и даже выходил с ним на связь. Однако в то же время подчёркивается: на данный момент никаких конкретных переговоров между сторонами не ведётся.

Сам Моуринью, как отмечается, открыт к диалогу и готов рассмотреть предложение «Реала», если руководство «сливочных» всё же решит сделать шаг навстречу.

При этом внутри клуба нет единого мнения по поводу такой кандидатуры. Более того, некоторые источники, близкие к руководству мадридцев, и вовсе исключают сценарий с возвращением португальца.

Напомним, Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год.

