Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Mundo Deportivo поделилось инсайдом о будущем Роберта Левандовского в «Барселоне»

Агент нападающего Роберта Левандовского Пини Захави в ближайшее время встретится с руководством «Барселоны», чтобы обсудить возможное продление контракта игрока. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Захави прибудет в Барселону с намерением добиться для своего клиента предложения, которое будет соответствовать его статусу и уровню.

Ранее по ходу сезона «Барселона» уже предлагала форварду продлить соглашение до лета 2027 года. Сам футболист дал согласие, однако стороны пока не договорились по финансовым условиям. При этом в клубе рассматривают вариант с уменьшением зарплаты по сравнению с предыдущим предложением, сосредоточившись до этого в переговорах в основном о спортивной роли игрока и его игровом времени.

Несмотря на интерес со стороны других клубов — среди них «Чикаго Файр», представители Саудовской Аравии, а также «Ювентус» и «Милан» — приоритетом для Левандовского остаётся продолжение карьеры в «Барселоне».

Текущий контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до ближайшего лета. Напомним, он присоединился к «Барселоне» в 2022 году, перейдя из «Баварии». В нынешнем сезоне форвард провёл 40 матчей, забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля

Ханси Флик спас юного болельщика «Барселоны»

Материалы по теме
Агент Левандовского прибыл в Италию для переговоров с «Ювентусом» — LGdS
