Алан Дзагоев объяснил, почему сменил работу в скаутском отделе ЦСКА на клубную академию

Бывший футболист московского ЦСКА и национальной команды России Алан Дзагоев рассказал подробности смены деятельности. Он ушёл из скаутского отдела в клубную академию.

«Всё было хорошо, работы в основной команде очень много. Мог смотреть по пять-шесть игр в день целиком. В хайлайтах ведь – только голы нападающих. Например, защитников так не оценишь: чтобы понять, как они играют в отборе, линию поджимают, нужно два-три полных матча.

Переход в академию – наше совместное решение с Романом Юрьевичем [Бабаевым]. Он сказал: «Давай в школе поработаешь. Может, потом вернёшься». Там объём работы и формат другой – для меня сейчас это оптимальная нагрузка. Понятно, что тоже нужно ездить на турниры – в частности, в регионы. Разница в том, что в основе я смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его. В конкуренции с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом» и «Динамо» это не так уж и просто. Мне эта работа в удовольствие.

Некоторых ребят я уже привёл, они зачислены в ЦСКА. Один пока маленький — 2014 года рождения, он наездами в Москве. Также есть пацаны 2011 и 2009 годов, надеюсь, получится привести ещё двоих 2013 года. Они на хорошем счету», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

