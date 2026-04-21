Алан Дзагоев рассказал, почему ЦСКА не подписал Луиса Энрике, который перешёл в «Зенит»

Бывший футболист московского ЦСКА и национальной команды России Алан Дзагоев рассказал, почему вингер «Зенита» Луис Энрике не перешёл в московский клуб.

– На 30-миллионных внимания даже не обращаете?

– Бывает, что смотрим. Но больше акцент на тех, кто доступнее по цене. Был бразилец — думали, что он стоит где-то 30, а оказалось — € 45 млн. «Зенит» такое может себе позволить. За сколько они взяли Луиса Энрике?

– Около € 33 млн.

– Он мне нравился, я его видел ещё в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что мы не сможем его купить, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

