Дзагоев: смотреть Первую лигу тяжело — новых Жирковых не видно

Бывший футболист московского ЦСКА и национальной команды России Алан Дзагоев высказался о Первой лиге.

«Один раз, когда нигде не было туров, смотрели Первую лигу. Честно, тяжело. Я был с «Рубином» в Первой лиге, но у нас команда играющая была. Помню матч с «Шинником» — я всю игру «под мостом» провёл, мяч летал всё время. Тяжело кого-то выделить. Новых Жирковых пока не видно», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Напомним, ЦСКА на данный момент занимает в РПЛ шестое место, набрав 43 очка после 25 туров.

Челестини гонят из ЦСКА. Новый конфликт Талалаева. ПЛН #128