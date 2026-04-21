Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Ньюкасл» готов отпустить Гордона за € 86 млн — The Times

«Ньюкасл» готов отпустить Гордона за € 86 млн — The Times
В «Ньюкасле» готовы обсудить трансфер форварда Энтони Гордона, сообщает The Times.

По данным источника, за 25-летнего англичанина просят как минимум € 86 млн. Ранее сообщалось, что за Гордоном следят «Ливерпуль» и «Арсенал», но основным претендентом на переход является немецкая «Бавария». Ожидается, что в ближайшее время представители игрока и немецкого клуба обсудят потенциальный трансфер.

Отмечается, что «сороки» хотят выручить около € 90-100 млн с возможной продажи английского футболиста.

В текущем сезоне Гордон сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение форварда с командой рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Гордона составляет € 60 млн.

