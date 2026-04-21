Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Эспозито заявил, что игрок хочет остаться в «Интере» на следующее десятилетие

Агент Марио Джуффреди прокомментировал интерес к форварду «Интера» Франческо Пио Эспозито со стороны английских клубов.

«Пио счастлив в «Интере». Я думаю, что и игрок, и команда хотят оставаться вместе на следующие 10 лет. Думать о трансферном рынке для Пио Эспозито, если только этого не захочет клуб, — это не то, что я или игрок планируем делать. Для нас трансферный рынок Пио не начинался и никогда не начнётся, потому что для него не будет трансферного рынка. Он счастлив остаться с «нерадзурри». Думаю, в этом сезоне мы превзошли все ожидания относительно него», — приводит слова Джуффреди Football Italia.

Эспозито 20 лет. Итальянский нападающий в текущем сезоне сыграл в 43 матчах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с «Интером» действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 45 млн.

