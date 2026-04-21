«Борнмут» готов отпустить Крупи за € 70 млн — Football Insider

«Борнмут» готов отпустить нападающего Эли Крупи в другой клуб летом 2026 года, если будет сделано предложение в районе € 70 млн, сообщает Football Insider.

По данным источника, особенно хочет видеть в своих рядах 19-летнего француза «Манчестер Юнайтед». Ранее с форвардом связывали такие клубы, как «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

В текущем сезоне Крупи в 30 матчах забил 10 голов. Его соглашение с «Борнмутом» действует до 30 июня 2030 года. Он выступает за этот клуб с февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Крупи стал первым подростком, который забил 10 и более голов в своём дебютном сезоне в английской Премьер-лиге с тех пор, как это сделал Робби Кин за «Ковентри Сити» в сезоне-1999/2000.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 40 млн.