Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Холанд заявил, что его девушка не рада царапинам после стычки с Габриэлом

Холанд заявил, что его девушка не рада царапинам после стычки с Габриэлом
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после победы своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) поделился подробностями стычки с защитником лондонской команды Габриэлом Магальяйнсом, а также реакцией его девушки на неё.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Шерки – 16'     1:1 Хаверц – 18'     2:1 Холанд – 65'    

В одном из эпизодов второго тайма Магальяйнс даже разорвал футболку Холанда, и после игры норвежский бомбардир признался, что у его девушки могут возникнуть подозрения.

«Кажется, мою футболку немного порвали! При этом я не заработал фол — такова английская Премьер-лига в наши дни! Это реслинг здесь и там. Много единоборств. Много царапин, некоторым из которых моя половинка не так уж рада, потому что это выглядит немного неправильно! Но такова реальность», — приводит слова Холанда The Telegraph.

После этого матча «Манчестер Сити» с 67 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 70 очками занимает первое место.

