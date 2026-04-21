Холанд заявил, что его девушка не рада царапинам после стычки с Габриэлом

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после победы своей команды в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) поделился подробностями стычки с защитником лондонской команды Габриэлом Магальяйнсом, а также реакцией его девушки на неё.

В одном из эпизодов второго тайма Магальяйнс даже разорвал футболку Холанда, и после игры норвежский бомбардир признался, что у его девушки могут возникнуть подозрения.

«Кажется, мою футболку немного порвали! При этом я не заработал фол — такова английская Премьер-лига в наши дни! Это реслинг здесь и там. Много единоборств. Много царапин, некоторым из которых моя половинка не так уж рада, потому что это выглядит немного неправильно! Но такова реальность», — приводит слова Холанда The Telegraph.

После этого матча «Манчестер Сити» с 67 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 70 очками занимает первое место.