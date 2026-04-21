Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Футбол Новости

Наполеоном заинтересовались во Франции

Полузащитником бельгийского клуба «Шарлеруа» Якобом Наполеоном Ромсосом заинтересовались клубы из чемпионата Франции, сообщает Sport.fr.

Как информирует источник, Наполеон входит в сферу интересов «Бреста» и «Осера», желающих насытить линию полузащиты.

Ромсосу 21 год. Наполеон является продуктом академии норвежского футбола. Якоб — воспитанник клуба «Шейд».

В 2021 году он дебютировал во втором дивизионе чемпионата Норвегии в матче против «Кьельсоса». По итогам сезона игрок помог клубу выйти в первый дивизион. В 2022 году дебютировал в первом дивизионе Норвегии. В начале 2023 года Ромсос перешёл в «Тромсё».

Проведя в клубе два года, перед началом текущего сезона, Наполеон совершил трансфер в бельгийский «Шарлеруа», подписав с клубом контракт до 2027 года.

В текущем сезоне сыграл 31 матч, забил гол и отдал три ассиста.

Трансферная стоимость игрока — € 1,87 млн.

