ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата России армейцы набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Ростовский клуб заработал 26 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1, а подопечные Джонатана Альбы проиграли «Сочи» — 0:1.

