«Сочи» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата России сочинская команда набрала 15 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Клуб из Самары заработал 23 очка и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Игоря Осинькина одержала победу над «Ростовом» — 1:0, а подопечные Сергея Булатова сыграли вничью с ЦСКА — 1:1.

