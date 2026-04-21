Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026, календарь РПЛ

Комментарии

Сегодня, 21 апреля, стартует 26-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 26-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):

21 апреля (вторник)

  • 17:30. «Сочи» — «Крылья Советов»
  • 19:45. ЦСКА — «Ростов»

22 апреля (среда)

  • 17:30. «Оренбург» — «Пари НН»
  • 19:45. «Динамо» — «Рубин»
  • 19:45. «Локомотив» — «Зенит»

23 апреля (четверг)

  • 17:30. «Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
  • 19:45. «Спартак» — «Краснодар»
  • 19:45. «Ахмат» — «Балтика»

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» (55 очков), второе — «Краснодар» (54). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (48).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
РПЛ: ЦСКА, которому пора бы собраться, и феникс «Сочи»
РПЛ: ЦСКА, которому пора бы собраться, и феникс «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android