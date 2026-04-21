Расписание матчей 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026
Сегодня, 21 апреля, стартует 26-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 26-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):
21 апреля (вторник)
- 17:30. «Сочи» — «Крылья Советов»
- 19:45. ЦСКА — «Ростов»
22 апреля (среда)
- 17:30. «Оренбург» — «Пари НН»
- 19:45. «Динамо» — «Рубин»
- 19:45. «Локомотив» — «Зенит»
23 апреля (четверг)
- 17:30. «Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
- 19:45. «Спартак» — «Краснодар»
- 19:45. «Ахмат» — «Балтика»
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» (55 очков), второе — «Краснодар» (54). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (48).
Комментарии