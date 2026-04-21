Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Алан Дзагоев вспомнил свой первый день после завершения футбольной карьеры

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил свой первый день после завершения футбольной карьеры.

«Я был в Греции. Восстанавливался от травмы задней поверхности бедра, а за день до возвращения в общую группу рву икроножную мышцу. Позвал Тошича, зашли к тренеру, сказал, что заканчиваю. Мысли об этом были и раньше, я как будто был готов. Позвонил жене, всё рассказал: «Приезжай, поможешь вещи собрать. Нужно два дня, чтобы разорвать контракт. Поедем в Афины, недельку погуляем, отдохнём». Так и сделали. Потом поехали в Испанию, где жена и дети жили уже пять лет.

Я был спокоен, без мыслей: «А что дальше?» В Испании занимался семейными делами, там же началась моя карьера в паделе (улыбается). Мне эта игра всегда нравилась, ещё на сборах против Слуцкого и Гончаренко рубились. У меня падел, у сына футбол, дочка — на ипподром. Пробыл в Испании два месяца, наступил январь, команды на сборах. Думаю — поеду к Осинькину. Наверное, вы знаете эту историю», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

