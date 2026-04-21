Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 34-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу 21 апреля 2026

Комментарии

Сегодня, 21 апреля, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» стартует 34-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 34-го тура АПЛ (время московское):

21 апреля, вторник:

22:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси».

22 апреля, среда:

22:00. «Бёрнли» — «Манчестер Сити»;
22:00. «Борнмут» — «Лидс Юнайтед».

24 апреля, пятница:

22:00. «Сандерленд» — «Ноттингем Форест».

25 апреля, суббота:

14:30. «Фулхэм» — «Астон Вилла»;
17:00. «Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон»;
17:00. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур»;
17:00. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»;
19:30. «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».

27 апреля, понедельник:

22:00. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 70 очков за 33 матча.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android