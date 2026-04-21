Расписание матчей 34-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 21 апреля, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» стартует 34-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 34-го тура АПЛ (время московское):
21 апреля, вторник:
22:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси».
22 апреля, среда:
22:00. «Бёрнли» — «Манчестер Сити»;
22:00. «Борнмут» — «Лидс Юнайтед».
24 апреля, пятница:
22:00. «Сандерленд» — «Ноттингем Форест».
25 апреля, суббота:
14:30. «Фулхэм» — «Астон Вилла»;
17:00. «Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон»;
17:00. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур»;
17:00. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»;
19:30. «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».
27 апреля, понедельник:
22:00. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 70 очков за 33 матча.