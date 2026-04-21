Расписание матчей 33-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 21 апреля, матчем «Атлетик» Бильбао — «Осасуна» стартует 33-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 33-го тура чемпионата Испании (время — московское):
21 апреля, вторник:
20:00. «Атлетик» Бильбао – «Осасуна»;
20:00. «Мальорка» – «Валенсия»;
22:30. «Жирона» – «Бетис»;
22:30. «Реал» Мадрид – «Алавес».
22 апреля, среда:
20:00. «Эльче» – «Атлетико» Мадрид;
21:00. «Реал Сосьедад» – «Хетафе»;
22:30. «Барселона» – «Сельта».
23 апреля, четверг:
20:00. «Леванте» – «Севилья»;
21:00. «Райо Вальекано» – «Эспаньол»;
22:30. «Овьедо» – «Вильярреал».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 79 очков за 31 матч.