Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Расписание матчей 33-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, матчем «Атлетик» Бильбао — «Осасуна» стартует 33-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 33-го тура чемпионата Испании (время — московское):

21 апреля, вторник:

20:00. «Атлетик» Бильбао – «Осасуна»;
20:00. «Мальорка» – «Валенсия»;
22:30. «Жирона» – «Бетис»;
22:30. «Реал» Мадрид – «Алавес».

22 апреля, среда:

20:00. «Эльче» – «Атлетико» Мадрид;
21:00. «Реал Сосьедад» – «Хетафе»;
22:30. «Барселона» – «Сельта».

23 апреля, четверг:

20:00. «Леванте» – «Севилья»;
21:00. «Райо Вальекано» – «Эспаньол»;
22:30. «Овьедо» – «Вильярреал».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 79 очков за 31 матч.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
