«Понял, что не хочу быть тренером». Алан Дзагоев — о получении лицензии

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев высказался о нежелании работать тренером.

– Я хотел пойти в тренеры. Горел этим. Полтора года учился, получил лицензию. В нашей группе были Щенников, Набабкин, Лебеденко, Мамаев. Параллельно с учёбой шла селекционная работа. В какой-то момент понял, что уже не могу столько смотреть футбол, наелся. Глаз замыливается, будет ли это продуктивно и объективно? Две игры в день — край. Понятно, когда срочно надо игрока посмотреть, можно и больше, все включаются. Сейчас интерес заново возвращается.

Я понял, что работа тренером — колоссальная нагрузка! Главному без хороших помощников очень тяжело, если тянуть всё на себе — выгоришь. После очередного модуля на учёбе, когда все давали обратную связь, меня спрашивают: «Дзага, что скажешь?» А я сижу вот так (положив голову на стол), поднимаю голову: «Я понял, что не хочу быть тренером. Спасибо вам!» (смеётся).

– Допускаете, что ещё вернётесь к этой идее?

– Да, крест не ставлю. Но сейчас понимаю, что тренерство — это 24 на 7. А у меня уже был такой режим во время карьеры. Тот же Клопп правильно делает: не переходит сразу из клуба в клуб, даёт себе год отдыха. У него же по-любому есть предложения. Но он выгорает, берёт паузу и с новыми силами заходит в клуб. Не представляю, как можно 10 лет работать тренером в одном клубе, хотя в «Ливерпуле» он мог себе позволить 150 помощников. Но ещё нужно найти качественных, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.