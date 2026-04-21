Главная Футбол Новости

Форвард «Барселоны» покинет клуб на правах аренды в конце сезона — Sport.es

Комментарии

«Барселона» планирует отправить в аренду датского крайнего нападающего Руни Барджи в следующем сезоне, сообщает Sport.es. 20-летний футболист, подписанный за € 6 млн, провёл дебютный сезон в тени полузащитника Ламина Ямаля, сыграв всего 16 матчей в Ла Лиге и забив один гол.

Несмотря на ограниченное игровое время, клуб отмечает его прогресс и понимает, что Барджи нуждается в регулярной практике. Нападающий готов искать команду, где сможет больше играть.

«Барселона» рассматривает аренду как оптимальный вариант для дальнейшего развития Барджи, так как несколько клубов, включая «Монако», «Порту» и «Штутгарт», проявили интерес. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Барджи принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Топ-события вторника: Кубок Стэнли, «Реал» в Примере, РПЛ и плей-офф НБА
Топ-события вторника: Кубок Стэнли, «Реал» в Примере, РПЛ и плей-офф НБА
Комментарии
