Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 апреля, календарь дня РПЛ

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 апреля
Сегодня, 21 апреля, стартует 26-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. Состоятся два матча чемпионата страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписание игрового дня.

Расписание матчей 26-го тура Российской Премьер-Лиги на 21 апреля (время московское):

  • 17:30. «Сочи» (Сочи) — «Крылья Советов» (Самара);
  • 19:45. ПФК ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 25 матчей набрала 55 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В копилке команды Мурада Мусаева 54 очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (48).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
