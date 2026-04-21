Дзагоев: я наигрался в футбол, не хочу получить травму на ровном месте. Зачем мне это?

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев признался, что его больше не тянет играть в футбол.

«Играть в футбол не тянет. Даже отказался от Кубка Легенд. В паделе можно где-то не добежать, а в футболе сразу заводишься. Когда играл за легенд ЦСКА в матче 20-летия победы в Кубке УЕФА, начал спокойно, а потом завёлся — стал делать рывки. Сейчас на Кубке Легенд Павленко «порвался», Машкарин, Самедов — тоже. Самед — вообще красавчик! Каждый раз на паделе говорю ему: «Зачем тебе этот футбол? Ты же каждый раз «рвёшься». Понятно, что это шутка, у многих ещё есть желание играть в футбол. А у меня нет — я не уверен в своих мышцах, не хочу получить травму на ровном месте. Зачем мне это надо? Я наигрался в футбол. Теперь — следующий этап», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.