Леонардо Бонуччи призвал назначить Хосепа Гвардиолу тренером сборной Италии

Бывший капитан «Ювентуса» и защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи призвал к радикальным переменам в итальянском футболе и назвал идеальным кандидатом на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу, тренера «Манчестер Сити». После третьего подряд провала на отборе к чемпионату мира Бонуччи заявил, что сборной Италии нужна полная перезагрузка.

«Главное — полностью перестроить итальянский футбол, начав с обороны. Нам нужно набраться мужества взглянуть правде в глаза, чтобы вернуть уважение всего мира и снова стать великой командой, которой мы были как чемпионы мира. У нас есть очень талантливые молодые игроки — нужно дать им время раскрыться и прогрессировать. Время — единственное настоящее чудо-средство. А если мы хотим кардинальных перемен, то Пеп — человек, который для этого подходит. Это сложно, но мечтать бесплатно», — приводит слова Бонуччи Footmercato.