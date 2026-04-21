Андрей Канчельскис: «Зенит» будет чемпионом, а «Краснодар» станет вторым

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис спрогнозировал чемпиона Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. Он сделал выбор в пользу «Зенита», а «Краснодар», по мнению эксперта, финиширует на второй строчке.

«Осталось пять туров — всем будет сложно. «Зенит» будет чемпионом, а «Краснодар» станет вторым. У «Зенита» более мастеровитые футболисты, побольше скамейка, чем у «Краснодара», а также появилась стабильность в последних матчах. Да, «Зенит» выигрывает матчи с минимальным счётом, но это всё равно три очка», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.