Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: «Зенит» будет чемпионом, а «Краснодар» станет вторым

Андрей Канчельскис: «Зенит» будет чемпионом, а «Краснодар» станет вторым
Комментарии

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис спрогнозировал чемпиона Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. Он сделал выбор в пользу «Зенита», а «Краснодар», по мнению эксперта, финиширует на второй строчке.

«Осталось пять туров — всем будет сложно. «Зенит» будет чемпионом, а «Краснодар» станет вторым. У «Зенита» более мастеровитые футболисты, побольше скамейка, чем у «Краснодара», а также появилась стабильность в последних матчах. Да, «Зенит» выигрывает матчи с минимальным счётом, но это всё равно три очка», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android