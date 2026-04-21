«Мог не сдержаться и ответить». Дзагоев объяснил, почему не вёл соцсети во время карьеры

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему не вёл аккаунты в социальных сетях во время игровой карьеры. Он объяснил, что боялся проявить свою вспыльчивость в общении с хейтерами.

«Даша меня уговаривала — мы же вместе работаем с 2012 года. Но меня это останавливало. Я вспыльчивый — мог не сдержаться и ответить. Не готов был уделять этому время. Да и в целом не особо в интернете сижу. Даже телефоны не люблю менять — покупаю новый айфон, только когда старый начинает глючить. Хотя сейчас понимаю, что, наверное, стоило вести соцсети — в этом есть плюсы», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.