Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв отказался от предложения «Локомотива» по продлению контракта

Дмитрий Воробьёв отказался от предложения «Локомотива» по продлению контракта
Нападающий Дмитрий Воробьёв отказался от нового предложения «Локомотива» по продлению контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» сделал предложение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась. С большой долей вероятности, Воробьёв покинет клуб летом. Интерес проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В текущем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и семь результативных передач. Действующий контракт форварда с железнодорожниками истекает летом 2027 года. Ранее футболист выступал за «Сочи», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород» и ряд других российских клубов.

