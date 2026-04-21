Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Андрей Канчельскис: если ЦСКА не выиграет Кубок России, с Челестини попрощаются

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис назвал условие, при котором ЦСКА уволит главного тренера Фабио Челестини.

«В раздевалке ЦСКА плохая атмосфера. Я только этим могу объяснить результаты армейцев. Если в раздевалке плохая атмосфера, это не приведёт к хорошему результату, какими бы хорошими твои футболисты ни были. Я сам с таким сталкивался: хороший подбор игроков, но не было атмосферы в раздевалке. Всё это сказывается на футбольном поле.

ЦСКА уже точно не займёт второе место, могут побороться за третье. Для них сезон будет на четвёрочку, если выиграют Кубок России. ЦСКА всегда ставит цели бороться за первое место. Все считали армейцев одной из самых стабильных команд. Как видите, сезон на сезон не приходится. Их подкосил уход Николича. Если выиграют кубок, какой-то шанс у Челестини остаться есть. Если не выиграют, они попрощаются», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

