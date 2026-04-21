«Барселона» назвала артистку, чьё имя будет на футболках в предстоящем «эль класико»

«Барселона» выбрала американскую актрису и певицу Оливию Родриго в качестве лица Spotify для предстоящего «эль класико» с мадридским «Реалом». В рамках партнёрства с музыкальным сервисом имя 23-летней звезды появится на игровых майках каталонцев в одном из главных матчей сезона. Об этом сообщает Footmercato.

Певица, получившая известность благодаря сериалу «Высшая лига: Мюзикл», уже завоевала множество престижных наград и пользуется огромной популярностью среди молодёжи. Анонс совпадает с подготовкой Родриго к релизу нового альбома.

Как сообщают испанские СМИ, вокруг специальной версии формы уже запущены масштабные рекламные акции, включая фотосессии с игроками «Барселоны». Также не исключено, что певица лично посетит матч Ла Лиги, продолжив традицию присутствия звёзд на «Камп Ноу» — ранее с клубом сотрудничали такие исполнители, как Трэвис Скотт и Дрейк.

10 мая 2026 года запланировано «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом».