Алан Дзагоев: вместе с деньгами терял друзей — такие фрукты встречались, катастрофа!

Экс-футболист московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о влиянии денег на свою жизнь.

– Вместе с деньгами теряли друзей?

– Конечно. Такие фрукты встречались — просто катастрофа. Естественно, сначала переживаешь, потом понимаешь: хорошо, что это случилось раньше. Такой человек просто перестаёт для тебя существовать.

– Больше не даёте в долг?

– По большому счёту нет. Бывает, просят: «Срочно помощь нужна». Я спокойно реагирую: «Мне тоже – двоих детей растить надо». Люди почему-то об этом не думают. Все считают, что у тебя миллиарды. Если совесть мучит, вспоминаю прошлый опыт – у всех такие истории примерно одинаковые. Бывает, и приятно удивляют – возвращают долги спустя время. Такой пример тоже есть, респект, — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.