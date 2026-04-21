Николай Наумов: «Зенит» уже своего не упустит, «Краснодару» будет тяжело

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о борьбе за золото в Мир Российской Премьер-Лиге и текущем положении «Краснодара» в турнирной таблице.

«Краснодару» теперь будет тяжело морально, но самое главное — у них проблема с травмами. Очень много потеряно игроков, поэтому вариативность резко сократилась. Мне кажется, «Краснодару» будет тяжело в любом из оставшихся матчей. Любую из игр могут провалить. «Зенит» уже своего не упустит», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 25 туров РПЛ краснодарский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы с 54 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.