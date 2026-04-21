Наумов: «Локомотив» обязательно найдёт компромисс по контрактам Воробьёва и Карпукаса

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию с продлением контрактов нападающего команды Дмитрия Воробьёва и полузащитника Артёма Карпукаса. Ранее сообщалось, что Воробьёв отказался от нового предложения железнодорожников по продлению контракта.

«Эти слухи про Воробьёва и Карпукаса идут давно, их специально нагнетает окружение футболистов, потому что надо продлевать контракты. Это обычный процесс, его не надо делать публичным. «Локомотиву» надо внутри клуба тихонько решать вопрос и искать компромиссы. Думаю, он будет обязательно найден. Потеря Воробьёва и Карпукаса — это очень серьёзные вещи. Нужно понимать, что, если упустить этих игроков, финансово потеряешь гораздо больше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.