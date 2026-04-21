«Реал» Мадрид — «Алавес»: онлайн-трансляция матча 33-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 31 тура Ла Лиги мадридский клуб набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Алавес» заработал 33 очка и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа сыграла вничью с «Жироной» со счётом 1:1. В следующем матче Ла Лиги «Реал» встретится с «Бетисом» (24 апреля). В прошедшем туре «Алавес» также не выявил победителя в игре с «Реалом Сосьедад» — 3:3. В следующем матче чемпионата команда из Витории встретится с «Мальоркой» (25 апреля).