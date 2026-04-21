«Интер» Милан — «Комо»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Италии начнётся в 22:00

Сегодня, 21 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встретятся миланский «Интер» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе « Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между командами состоялся 3 марта в Комо и завершился вничью — 0:0.

В 1/4 финала «Комо» одержал победу над «Наполи» в серии пенальти, в основное время матч завершился вничью со счётом 1:1. «Интер» в четвертьфинале обыграл «Торино» (2:1).

Во второй паре полуфинала играют «Лацио» и «Аталанта». Финал турнира пройдёт 13 мая в Риме. Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале прошлого сезона «Милан» со счётом 1:0.