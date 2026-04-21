Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Николай Наумов: есть предчувствие, что «Локомотив» и «Зенит» сыграют вничью

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Зенитом». Игра пройдёт завтра, 22 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Ожидаю очень тяжёлую и закрытую игру с малым количеством голов. Никто рисковать не захочет. «Зенит» мотивирован запредельно, постарается забить первым. Они начнут давить, а потом постараются играть по счёту. Тут у «Локомотива» возникнут проблемы со вскрытием обороны.

Если «Локомотив» забьёт первым, игра совсем перевернётся, и они смогут одержать победу. У меня есть предчувствие, что они сыграют вничью 1:1. «Локомотив» на своём поле постарается показать лучшие качества, а «Зениту» отступать некуда — от них всё зависит. Думаю, будет ничья», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Топ-события вторника: Кубок Стэнли, «Реал» в Примере, РПЛ и плей-офф НБА
