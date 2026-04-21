«Рубин» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Акроном»
Поделиться
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) просит рассмотреть экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) эпизод на 67-й минуте встречи между казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном», в котором судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Акрона» Марата Бокоева за серьёзное нарушение правил. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Также «Рубин» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 19-й минуте матча с неназначенным пенальти.
Матч между «Рубином» и «Акроном» состоялся 18 апреля в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась вничью — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48' 1:1 Дзюба – 62'
Удаления: нет / Бокоев – 66'
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:32
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:31
-
17:25
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:32