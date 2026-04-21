«Рубин» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Акроном»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) просит рассмотреть экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) эпизод на 67-й минуте встречи между казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном», в котором судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Акрона» Марата Бокоева за серьёзное нарушение правил. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также «Рубин» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 19-й минуте матча с неназначенным пенальти.

Матч между «Рубином» и «Акроном» состоялся 18 апреля в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась вничью — 1:1.