«Рубин» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Акроном»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) просит рассмотреть экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) эпизод на 67-й минуте встречи между казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном», в котором судья Евгений Кукуляк удалил защитника «Акрона» Марата Бокоева за серьёзное нарушение правил. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также «Рубин» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 19-й минуте матча с неназначенным пенальти.

Матч между «Рубином» и «Акроном» состоялся 18 апреля в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Лобов – 48'     1:1 Дзюба – 62'    
Удаления: нет / Бокоев – 66'
Дзюба переломил безнадёжный матч! И испортил «Рубину» большой праздник. Видео
