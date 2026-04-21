Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Дзагоев: был момент, когда хотел уйти из ЦСКА — судьба могла сложиться по-другому

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что в один момент хотел уйти из армейской команды.

«У меня тоже судьба могла сложиться по-другому. Был момент, когда из ЦСКА хотел обратно в Тольятти уйти. Одно время в основе шанса не давали, а в дубле после Второй лиги уже неинтересно было. В «Лужниках» случайно встретил начальника тольяттинской команды, спросил про аренду. Кто знает, как бы всё сложилось, если бы я тогда вернулся в Тольятти? Может, в ЦСКА вообще не заиграл бы. Но Валерий Георгиевич [Газзаев] в итоге дал шанс», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

