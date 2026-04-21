Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Сафонов стал героем документального ролика от Лиги 1 о своей карьере

На официальной странице французской Лиги 1 в соцсети вышел документальный ролик, посвящённый российскому голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. В 10-минутном видео раскрываются детали детства футболиста и его карьерного роста в «Краснодаре». О личности и профессиональном развитии Сафонова в ролике рассказывают его родители, а также главный тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев.

В текущем сезоне голкипер провёл за парижский клуб 20 матчей во всех турнирах, пропустив 20 мячей и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» 14 июня 2024 года, перейдя из «Краснодара» за € 20 млн. Соглашение с французским клубом рассчитано до лета 2029 года.

